Udinese, Bijol: «Mancavano molti giocatori, ma dovevamo fare meglio»

Le parole di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, dopo la sconfitta contro il Bologna: «Recuperare due gol è difficile, il terzo è stato duro per il morale»

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta dei friulani contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «È difficile ribaltare una partita quando prendi due gol con due tiri da fuori area. Dopo la seconda rete abbiamo giocato bene, abbiamo avuto molte occasioni per segnare senza riuscirci. Prendere il terzo gol nei primi minuti del secondo tempo è stato duro per il morale. Pensiamo subito al Monza».

ASSENZA – «È vero che mancavano molti giocatori oggi, giocatori forti, come Walace che è il nostro primo schermo in fase difensiva, ma dovevamo fare meglio. Ora abbiamo già tutti la testa solo alla prossima partita con il Monza, che sarà molto importante per la classifica e vogliamo vincere. Mancano ancora dieci partite e molti punti, vogliamo chiudere al meglio».