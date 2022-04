Udinese, Beto: «Voglio fare ancora di più in Serie A. Non mi accontento»

Il protagonista della sfida, Beto ha parlato al termine del match ai microfoni di Dazn. Le sue paroleù

Il protagonista della sfida tra Udinese e Cagliari, Beto, ha parlato al termine del match ai microfoni di Dazn. Le sue parole.

«È stata una partita grandissima, da grande squadra. Abbiamo fatto una partita facile, ma abbiamo lavorato molto per questo. Io volevo imparare, 11 gol in serie A sono tanti ma io voglio di più. I tifosi non mi hanno mai dimenticato, io non segnavo da 11 partite ma i tifosi non mi hanno mai lasciato. Non ho visto la panchina esultare, però loro credono in me e io dovevo segnare. Siamo tutti contenti, andiamo. Cioffi crede molto in me e abbiamo parlato di tutto, di profondità, palla al piede e chimica con i compagni».