Udinese, Cioffi: «Maignan? La squalifica della curva è ingiusta»

Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nella conferenza stampa in vista dell’Atalanta. I dettagli

Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Atalanta-Udinese.

MAIGNAN – «Come società e squadra siamo rimasti tutti feriti da quanto accaduto a Maignan. Penso che la squalifica che è arrivata però sia pesante, in ottica di una città e una società che sono un’eccellenza per multiculturalità e multirazzialità. Se basta che cinque persone, non organizzate, urlino… domani siamo a Bergamo, bastano cinque persone allora che urlano e torniamo come prima. Se è una cosa organizzata va ammazzata, ma la società non centra nulla e sarà fortemente penalizzata contro il Monza. Io da anni, da quando alleno, mi confronto con culture diverse, il rispetto per la diversità è un mio principio di vita. Non ho bisogno di far vedere, perchè io faccio. Quanto detto dalla società a fine partita era più che sufficiente».

PEREZ – «Nehuen mi basta guardarlo negli occhi, è presente, cattivo, è stato uno dei trascinatori questa settimana».

MERCATO – «Non ho detto niente alla società e non ho chiesto niente, sono concentrato su quello che dobbiamo fare a Bergamo».

