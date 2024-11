Udinese, Collavino rivela: «Utilizziamo l’intelligenza artificiale nello scouting, ecco come…»

Le parole di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel club friulano. I dettagli

Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato a margine di un evento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel club friulano per lo scouting.

LE PAROLE – «Il calcio, come tutte le aziende, ha davanti una grande sfida per fare un salto in avanti nel futuro. L’intelligenza artificiale, in ambiti come l’analisi dati e lo scouting, può dare un supporto importante nell’indicizzazione dei dati e nella ricerca di soluzioni innovative».