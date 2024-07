Udinese Colonia 2-3, SCONFITTA IN RIMONTA per i bianconeri: IL RESOCONTO del match amichevole di precampionato

Sconfitta in amichevole per l’Udinese. La squadra allenata da Kosta Runjaic, nell’amichevole contro la squadra tedesca del Colonia, sono usciti dal campo sconfitti per 2-3.

Non sono bastate, dunque, le reti di Lucca e Success, che avevano portato inizialmente i friulani in vantaggio per 2-0. Il prossimo appuntamento per l’Udinese è già fissato a domani, per la sfida contro i turchi del Konyaspor.