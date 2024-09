Udinese, Di Natale: «Ecco QUANTI gol può fare LUCCA»

Antonio Di Natale, ex leggenda dell’Udinese, ha parlato del club bianconero, Lucca e Runjaic

Antonio Di Natale è stato intervistato da SportWeek e ha parlato dell’Udinese, squadra che per molti anni ha rappresentato. Ecco una breve anticipazione dell’intervista completa.

UDINESE – «Come per la squadra in cui giocavo io, anche questa Udinese deve pensare prima alla salvezza. Dopo, nelle ultime 10-12 giornate, proverà a giocarsi qualcosa di importante. È una squadra compatta, organizzata, aggressiva e coraggiosa: oggi gioca con tre uomini offensivi, come non succedeva un anno fa»

RUNJAIC – «Confesso: non conoscevo Runjaic. Ma chi lo ha visto allenare mi ha parlato di un tecnico molto preparato. Ci credo, basta vedere come sta la squadra in campo»

LUCCA – «È un centravanti moderno, si muove molto ma poi sa colpire in area di rigore. Può fare quei 10-15 gol in campionato»