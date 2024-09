Udinese, il NUOVO RUOLO di Ebosse in bianconero. Una decisione CLAMOROSA

Udinese, MOSSA A SORPRESA nei confronti di Ebosse che sta giocando in un nuovo ruolo inedito. Ecco il punto sui bianconeri

Ebosse è un giocatore importante per l’Udinese, talmente fondamentale da essere utilizzato anche in più ruoli: oggi in amichevole contro il Koper è stato sfruttato come difensore centrale. Ecco il punto di TuttoUdinese.it.

Formazioni ufficiali del test amichevole tra Koper e Udinese: Enzo Ebosse ritorna dal primo minuto e lo fa in grande stile. Al posto di Bijol, al centro della difesa. Una posizione inedita ma un certificato di garanzia per il futuro. Buona padronanza con la palla e un nuovo modo di difendere, in cui si “corre di meno” ma in maniera più intelligente che permette al camerunense anche di gestire meglio la sua condizione fisica.