Lucca: «Il mio allenatore mi diceva questo. Sto crescendo molto e voglio arrivare a questo obiettivo»

Il centravanti dell’Udinese Lorenzo Lucca ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua attuale carriera

In una lunga intervista concessa a Repubblica, il centravanti dell’Udinese Lorenzo Lucca ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sua crescita: con qualche retroscena sulla sua lunga carriera.

LE PAROLE – «A tredici anni ero molto forte a tennis e il mio allenatore insisteva perché lasciassi il calcio. Ma fin da piccolo avevo scelto la palla grande, da prendere a calci, e sono contento così. Per me è l’anno fondamentale. Arrivare in doppia cifra sarebbe una consacrazione. Sto crescendo, lo sento. Essere accostato a Toni è un onore. Mi ha dato consigli preziosi per trovare la cattiveria in area. Una scelta tutta mia. Volevo spazio per crescere. E sui campi di provincia ho capito che davvero avrei potuto fare il calciatore. Lo rifarei. E ci vidi giusto anche a passare al Palermo in Serie D, all’ultimo giorno di mercato. Era una situazione assurda. Mi ero operato al menisco e avevo problemi. Mi imbottivo di antidolorifici. Tutti parlavano di me, intanto io soffrivo e perdevo gli allenamenti. Un calvario. Ho recuperato solo a febbraio».