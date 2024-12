Udinese, segna sempre lui: se Lucca va in gol di testa i friulani conquistano i 3 punti. La regola è stata rispettata anche a Monza - Calcio News 24

L’Udinese si appoggia tutta sul suo centravanti titolare Lucca. Lui trascina i bianconeri in alto all’insegna della continuità

«Gol di testa e sono 4. Poi uno di potenza annullato dal Var e uno sfiorato per una deviazione impercettibile»: La Gazzetta dello Sport descrive così i 90 minuti di Lorenzo Lucca a Monza attribuendogli un 6,5, mentre il Corriere dello Sport gli regala mezzo voto in più. Quel che è certo è che l’attaccante, non sempre titolare con Runjaic ma l’Udinese ha diverse carte da giocarsi davanti, si sta rivelando davvero uno specialista nel gioco aereo.

Sono ben 4 le sue reti originate da perfetti colpi si testa sulle 5 messe a segno in campionato. E la particolarità è il suo exploit in altezza ha sempre coinciso con vittorie. Finora era successo sempre in casa, vittime la Lazio, il Parma e il Cagliari. Ieri il suo gol, originato da un cross di Zemura dalla sinistra, ha sbloccato la gara dopo appena 6 minuti, poi c’è voluto un ulteriore centro ad opera di Bijol per annullare gli effetti del momentaneo pareggio di Kyriakopoulos.