Udinese, Lucca: «NON siamo diventati FENOMENI, l’obiettivo resta QUESTO. Sulla Roma…»

Le parole di Lorenzo Lucca, attaccate dell’Udinese, in vista della sfida contro la Roma. I dettagli

Lorenzo Lucca ha parlato al Corriere dello Sport dell’inizio di stagione dell’Udinese.

INIZIO – «Sicuramente non eravamo scarsi, ora non siamo dei fenomeni. Dobbiamo rimanere concentrati e umili perché è appena iniziata e non abbiamo ancora fatto nulla. Prima raggiungiamo i quaranta punti per salvarci, poi penseremo al resto».

VITTORIA CONTRO IL PARMA – «All’inizio abbiamo pagato alcune nostre disattenzioni. Nell’intervallo il mister ci ha detto di stare più alti, di accorciare le distanze. Nella ripresa siamo riusciti a dimezzare subito lo svantaggio, da lì è andato tutto come doveva andare».

ROMA – «Rimane una grande squadra, quindi dovremo essere concentrati solo sulla nostra prestazione. Non dobbiamo pensare a quello che gli è succeso in questi giorni, loro saranno tanto motivati come noi».