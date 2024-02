Udinese Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Blu Energy Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Monza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Blu Energy Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Monza. Momento piuttosto negativo per i bianconeri perché tre sconfitte nelle ultime quattro gare pesano come un macigno soprattutto nel morale della squadra. Vero è che hanno affrontato Lazio, Milan, Fiorentina e Atalanta, ma ora ci sono i brianzoli. La formazione di Palladino si è rialzata dopo la doppia pesante sconfitta contro Inter ed Empoli. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino

Udinese-Monza: orario e dove vederla

Udinese-Monza gara delle ore 15 del sabato che proseguirà nella ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. Al Blu Energy Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.