Udinese: la SCELTA per la panchina è una SORPRESA. Al posto di CANNAVARO ci sarà un ALLENATORE che arriva dalla POLONIA

Le ultime sul nuovo allenatore dell’Udinese, con una scelta a sorpresa per il sostituto di Fabio Cannavaro

Dopo l’addio di Fabio Cannavaro, non senza polemiche perché l’allenatore della salvezza di aspettava di restare, l’Udinese ha scelto un nome decisamente imprevedibile per la panchina, proveniente dal Legia Varsavia. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport:

«Sorpresa. É nello stile dell’Udinese che non smette mai di stupire. E Gino Pozzo, l’uomo che sempre sottotraccia, prevalentemente a Londra dove risiede, lavora per allestire la squadra bianconera, supportato dal suo referente in loco Claudio Vagheggi, sembra aver trovato l’uomo nuovo per la panchina bianconera. Il tecnico che prende il posto di Fabio Cannavaro, amatissimo dalla piazza (che è tuttora in fermento) dopo la miracolosa salvezza ottenuta il 27 maggio a Frosinone. Dal cilindro di Pozzo esce Kosta Runjaic, 53 anni compiuti il 4 giugno, nato a Vienna ma tedesco con origini croate. La sua vita e la sua carriera si sono svolte sostanzialmente in Germania. Sia da calciatore che da tecnico. Ha giocato a lungo a Francoforte, ha cominciato ad allenare al Kaiserslautern».