Udinese, Padelli ESALTA Okoye: «Ha un grande POTENZIALE, in FUTURO…»

Le parole di Daniele Padelli, portiere dell’Udinese, sul futuro del club friulano. Tutti i dettagli in merito

Daniele Padelli, portiere dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club friulano.

PORTIERI IN ROSA – «Sava è un ottimo prospetto, fisicamente ha una grande struttura . È esplosivo e reattivo, può fare molto bene. Okoye ha un potenziale importantissimo e lo sta dimostrando. È un bravissimo ragazzo e migliora giorno dopo giorno sforzandosi di fare anche cose che sono meno nella sua indole ma che gli portano benefici in partita. Ha un grande futuro».

NUOVI ACQUISTI – «Dei nuovi ragazzi, a livello qualitativo, mi ha impressionato tantissimo Iker Bravo. Anche Karlstrom ed Ekkelenkamp hanno grandi qualità ma tutti i nuovi hanno quel qualcosa che ti colpisce. Atta, appena arrivato, ha fatto bene, Toure è rapido rispetto alla sua mole. Pizarro ha una forza fisica impressionante. Ognuno di loro ha una caratteristica che colpisce».

INIZIO STAGIONE – « Le sensazioni sono ottime, stiamo migliorando in tutti gli indicatori e i numeri lo testimoniano. Il pari di Bologna, pur soffrendo, ci ha dato fiducia e da lì abbiamo iniziato a mettere in pratica le nostre caratteristiche. La squadra è molto nuova sotto tutti i punti di vista. Di base quest’anno cerchiamo di costruire da dietro anche prendendoci qualche rischio in più».