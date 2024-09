Udinese, Pizzul: «La classifica ora è un LUSSO, va VA MANTENUTO. Mi aspetto un Parma ASSATANATO»

Le parole di Le parole di Bruno Pizzul, ex telecronista, sulla sfida in programma tra Udinese e Parma

Bruno Pizzul ha parlato al Messaggero Veneto della sfida tra Parma ed Udinese.

INIZIO UDINESE – «Va detto che Runjaic e i suoi collaboratori se la stanno cavando benissimo, per risultati fin qui acquisiti e per il modo e i contenuti di quel che dicono nelle occasioni in cui prendono la parola. Ricco di esperienze personali, non solo calcistiche, il capocordata condisce spesso il suo dire con un pizzico di ironia quando è sollecitato da domande non banali. Poi finisce per rispondere sempre, ma nelle forme e con i contenuti da lui scelti. Bene anche l’ormai consolidato Inler e il sagace Nani, autorevole conoscitore di talenti giovani e meno giovani sui quali spesso si sbilancia, anche a costo di suscitare robuste dosi di incredulità tra i soliti tifosi incontentabili».

BIJOL – «Su Bijol considerato insostituibile ha alzato un muro protettivo insuperabile e ha stuzzicato l’orgoglio del ragazzo promuovendolo al rango di vicecapitano, in pratica quanto a prestigio personale subito sotto all’incontrastato leader Thauvin. All’Udinese hanno lavorato moltissimo, sui campi di allenamento e nelle sedi del calciomercato e l’occhio vigile degli addetti ha movimentato alla grande il parco giocatori, con crescente fiducia sulle qualità di qualche semisconosciuto poi esploso a Udine».

PARMA – «A Parma si vivono momenti di grande entusiasmo; il bravo Pecchia e aiutanti vari hanno rigenerato la passione per il calcio in una piazza che ha vissuto in passato momenti esaltanti, ma poi era precipitata a livello dilettanti. Il balzo a riabbracciare la Serie A e il discreto avvio testimoniano la plausibile sicurezza con cui i ragazzi del dottor Pecchia aspettano l’Udinese. Intanto il campionato ha ripreso la sua marcia: in prospettiva impegni ravvicinati e faticosi. Crescono i malumori sulle nuove formule e, bisogna pur dirlo, sull’uso a di poco improprio della Var per l’inadeguatezza degli arbitri centrali. Udinese che, a sentir Runjaic, non dovrebbe proporre troppe novità, con i giovani Bravo e Pizarro in agguato. Classifica di lusso. Va salvaguardata. Parma assatanato ma con la tendenza ad aprirsi alle ripartenze e a qualche flessione nel rendimento nei finali di gara».