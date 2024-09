Udinese, Runjaic: «Buona prestazione, sull’INFORTUNIO di Payero dico QUESTO»

Le parole di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, nel post partita della sfida contro la Salernitana

Kosta Runjaic ha parlato a Mediaset nel post partita di Udinese-Salernitana di Coppa Italia, terminata 3-1.

VITTORIA – «E’ andato tutto secondo i piani questo sì, volevamo vincere e questo era l’obiettivo, i ragazzi erano motivati per ottenere la vittoria e passare il turno, per questo sono molto contento. Sono contento per come abbiamo giocato in alcuni momenti, abbiamo fatto possesso palla contro un avversario che cercava di fare lo stesso, abbiamo fatto un altro passo nel nostro processo. Siamo delusi per l’infortunio di Payero, sembra un infortunio serio, soffriva molto, l’ho visto brevemente all’intervallo, piangeva. Spero che possa riprendersi presto, gli auguro il meglio e saremo al suo fianco, fa parte del gioco. Prima stava mettendo la sua solita energia, si è conquistato il rigore».

RISERVE – «Tutti coloro che hanno giocato oggi possono trovare spazio in Serie A, bisogna però chiedersi quale giocatore può giocare contro quale avversario in base a ogni situazione. Poi bisogna prendere decisioni, sono contento di come hanno giocato, so che non era facile, Abankwah ha fatto il suo esordio, ha fatto un errore capita, come detto miglioreremo col tempo».

REAZIONE – «Una partita che era importante, eravamo i favoriti e volevamo farlo capire subito. A Roma affrontavamo anche una squadra forte, di qualità, hanno vinto con merito, una partita da cui abbiamo tratto insegnamenti per il processo di crescita. Siamo ancora un po’ lontani dal livello che vogliamo raggiungere, abbiamo bisogno di tempo. Stiamo lavorando e sabato avremo un ulteriore partita importante, so che la partita sarà difficile contro l’Inter, ma ora dobbiamo recuperare le forze e poi speriamo sabato di poter giocare meglio rispetto che a Roma anche grazie ai nostri tifosi».