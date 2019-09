Udinese, Samir: «Felice che De Paul sia rimasto. Becao? Vi dico che…»

Udinese, Samir parla dell’inizio di stagione e di due protagonisti, per motivi diversi, ovvero Rodrigo Becao e De Paul

Samir è un punto fermo dell’Udinese. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Becao? Ci aiuterà tantissimo. Ha esordito facendo gol, ha tutto per crescere in Italia che è una bella scuola per difensori. Lui è un ragazzo intelligente, ha voglia di imparare e ascoltare».

«De Paul? Sono felice sia rimasto perchè un grande giocatore, fa la differenza, tutti lo rispettano e tutti hanno visto la scorsa stagione. Ha iniziato bene e ci aiuterà tantissimo».