Udinese, Sottil: «Dimentichiamo subito la batosta di Bologna»

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport prima del match con il Monza.

LE PAROLE – «È importante vivere il presente, quindi dobbiamo subito dimenticare la partita di Bologna. Non vediamo l’ora di scendere in campo contro una squadra sempre ben organizzata. Rientrano tutti i giocatori, sarà una gara all’altezza. Mi dispiace solo per l’assenza di Pereyra».