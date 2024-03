Udinese Torino: uno Zapata da 7,5 (e poteva anche essere di più)

Udinese Torino, i quotidiani esaltano la prestazione di Zapata: non solo il gol, ma qualità e fisicità per la squadra

I giornali di Urbano Cairo esaltano la prestazione di Duvan Zapata a Udine. Un 7.5 unanime e meritato per un attaccante assolutamente rinato in ambiente granata.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Alla prima occasione, arriva in cielo e ammutolisce lo stadio. Ma non si accontenta: firma l’assist per Vlasic, va vicinissimo al 3-0. É in doppia cifra, per la settima stagione in Serie A: pomeriggio da trascinaToro»

CORRIERE DELLA SERA – «Stappa la sfida al 10′ (testata imperiale) su centro di Vojvoda, quindi a inizio ripresa serve la palla del 2-0 a Vlasic, che imbuca di sinistro appena dentro l’area. E il resto della gara del colombiano è una serie di cose utili per la squadra, anche in fase difensiva. Un mezzo miracolo di Okoye gli nega la doppietta. Raggiunge intanto quota 10 reti in campionato (9 con il Toro e una con l’Atalanta) ed è in doppia cifra per la settima stagione da quando è in Italia»