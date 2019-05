Udinese, Tudor: «Spero ci aiutino: ora tifiamo Torino»

L’allenatore bianconero dopo la schiacciante vittoria contro il Frosinone parla di quota salvezza e dell’importanza del calendario

Dopo la vittoria importante in chiave salvezza contro il Frosinone, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dell’Udinese, Igor Tudor. L’allenatore bianconero ha parlato dell’importanza della vittoria e della prossima partita tra Torino ed Empoli.

Ecco le sue parole: «Quando si arriva alle ultime partite c’è sempre un occhio sugli altri campi. buona gara, ottima vittoria oggi, sono contento per i ragazz. Siamo venuti qui per prendere tre punti e li abbiamo presi. Adesso dobbiamo dimenticare questa gara per pensare a quella di sabato sperando che da altri campi ci aiutino. Io faccio il mio, provo a vincere poi non posso dire niente, in Italia è difficile, le ultime giornate sono difficili. Se l’Empoli vince contro il Torino è bravo, se vince una squadra che lotta per rimanere in Serie A contro una che vuole andare in Champions bisogna fare i complimenti. Dopo il nostro vantaggio non mi è piaciuto il modo nel quale abbiamo interpretato il quarto d’ora dopo il gol abbassando la tensione, non tornando a difendere, due, tre a zero va bene ma ci sono state cose che non mi sono piaciute, dobbiamo crescere in mentalità, il calcio se non sei sempre focalizzato in campo e negli allenamenti ti castiga, bisogna crescere».