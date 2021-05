Uefa, si valuta di eliminare la regola dei gol in trasferta

L’Uefa sta pensando a una grossa rivoluzione nel mondo del calcio. L’idea è quella di eliminare la regola dei gol segnati fuori casa

Dopo 56 anni, l’Uefa potrebbe decidere di cambiare una regola che ha segnato la storia recente del calcio. Secondo il Times, infatti, il Comitato per le competizioni per club starebbe pensando di abolire la regola del gol in trasferta.

Potrebbe così cambiare una regola che esiste dal 1965. Nelle sfide andata e ritorno, fino a oggi, in caso di parità di gol, veniva favorita la squadra che ne aveva fatti di più in trasferta. Questa decisione dovrà essere sottoposta al Comitato esecutivo dell’Uefa per l’approvazione definitiva, ma potrebbe presto entrare in vigore. Questo comporterebbe che, già dalla prossima stagione, Champions League ed Europa League, nonché la neonata Conference League, ripartiranno senza la regola del gol che vale doppio in trasferta nelle gare a eliminazione diretta andata e ritorno.