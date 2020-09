UFFICIALE – L’ex Inter Banega riparte dall’Al Shabab

Ever Banega, ex di Inter e Siviglia, riparte dall’Arabia Saudita: trovato l’accordo con l’Al Shabab, ecco il comunicato

Ever Banega riparte dall’Al Shabab. Il centrocampista argentino – ex Inter e Siviglia tra le altre – ha trovato un accordo per proseguire la sua carriera in Arabia Saudita.

Una notizia che era già stata comunicata nei mesi scorsi: il giocatore, infatti, avrebbe dovuto trasferirsi all’Al Shabab il primo luglio, ma la data è stata spostata di due mesi per via del coronavirus.