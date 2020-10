Ultime Notizie Serie A: la Juventus attende de Ligt, la situazione

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Inter, pericolo contagi – L’Inter teme che dopo Hakimi altri giocatori possano risultare positivi al coronavirus, previsti per oggi nuovi tamponi per la squadra

Problemi in difesa per la Juventus – Matthijs de Ligt, reduce da un’operazione alla spalla, ha cominciato a lavorare con il gruppo ma non è ancora pronto per tornare in campo

Milan, tocca a Tonali – Sandro Tonali partirà titolare questa sera in Celtic-Milan, debutto rossonero in Europa League. Le possibili scelte di Stefano Pioli