Lazio, Akpa Akpro: «Voglio dare tutto per questa squadra»

Jean-Daniel Akpa Akpro ha parlato delle emozioni provate contro il Borussia Dortmund

Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista della Lazio in gol contro il Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste della serata di Champions League.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24

PRIMO GOL – «Nella vita, tutto è scritto. Inzaghi mi ha fatto giocare e io ho fatto gol come lui all’esordio, vediamo alla fine se sarà una bella avventura in Champions League. Abbiamo fatto male la gara contro la Sampdoria, ci siamo detti di dover cambiare tutto. Dobbiamo giocare così, correre tutti per il compagno per fare una grande stagione. Vorrei ringraziare il mister non a parole, ma sul campo: voglio dare il massimo per lui, per la società, per la città e i tifosi. Io voglio fare una grande stagione e dare tutto per questa squadra».

DROGBA – «Siamo diventati amici in Nazionale, gli ho scritto prima della partita contro il Borussia Dortmund, gli ho detto che quello era il mio sogno. Mi ha risposto di essere concentrato, di fare le cose per bene».