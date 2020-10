Juventus, de Ligt lavora in gruppo ma il rientro è fissato a Novembre

Matthijs de Ligt, reduce da un’operazione alla spalla, ha cominciato a lavorare con il gruppo ma non è ancora pronto per tornare in campo

L’infortunio di Giorgio Chiellini riduce le opzioni difensive a disposizione del tecnico della Juventus Andrea Pirlo, già alle prese con l’assenza di Matthijs de Ligt.

Il difensore olandese, come riporta Corriere Torino, ha lavorato con la squadra prima dell’impegno in Champions Legaue svolgendo parte dell’allenamento in gruppo ma il suo rientro in campo, al momento, non è previsto almeno fino all’inizio di novembre.