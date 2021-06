Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.30 – Pessina vicinissimo al rinnovo con l'Atalanta – Il centrocampista ultimerà tutti i dettagli di ritorno dall'Europeo con l'Italia. Il suo futuro sarà ancora nerazzurro.

Ore 10.40 – Milinkovic-Savic ha rinnovato il contratto col Torino – I dettagli del portiere serbo, che sostituirà Salvatore Sirigu nel ruolo di titolare tra i pali granata.

Ore 10.05 – Capello ricorda lo scudetto 2001: «Quella Roma vincerebbe anche adesso» – Fabio Capello, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha ricordato lo scudetto vinto nel 20o1 sulla panchina della Roma.

Ore 9.15 – Euro 2020, bentornato Schick: storia di un talento sublime e controverso – La copertina del lunedì di Euro 2020 ha indubbiamente il volto di Patrik Schick: il diamante ceco ha illuminato Scozia-Repubblica Ceca.

Ore 8.40 – Rummenigge: «Francia Germania un Oktoberfest a giugno. Italia tra le favorite» – Karl-Heinz Rummenigge si prepara al big match tra Francia e Germania a Euro 2020, ma parla anche del suo futuro nel calcio.

Ore 8.20 – Italia che vince non si cambia: Mancini sulle orme di Conte nel 2016 – Per la partita contro la Svizzera, Roberto Mancini dovrebbe mandare in campo un'Italia con la stessa formazione dello scorso venerdì.