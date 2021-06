Prandelli consiglia la Lazio: «Prendi Jovetic, può dare ancora molto»

L’ex allenatore di Fiorentina e Genoa, tra le altre, Cesare Prandelli ha consigliato la Lazio di prendere un suo vecchio pupillo

Cesare Prandelli, interrogato da Il Messaggero a proposito del suo ex pupillo ai tempi della Fiorentina, Stevan Jovetic che si è svincolato dal Monaco e arriverebbe a paramentro zero, ha consigliato alla Lazio il suo acquisto. Ecco le sue parole.

«Consiglio alla Lazio di prendere Jovetic, perché può ancora dare parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi. Sa destreggiarsi in attacco in tutti i ruoli. In area ha un senso innato per il gol e vede il gioco per i compagni».