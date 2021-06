Atalanta, Pessina blindato: il centrocampista ha già rinnovato

L’Atalanta vuole blindare Matteo Pessina e gli avrebbe già fatto firmare il rinnovo di contratto

Matteo Pessina ha vissuto una stagione a sogno con l’Atalanta e adesso si sta godendo l’avventura a Euro 2020 con l’Italia. Il calciatore è già finito nel mirino delle big italiane, ma la Dea non è intenzionato a lasciarlo partire.

Come riportato dal Corriere di Bergamo, infatti, i nerazzurri lo avrebbero già blindato facendogli firmare un rinnovo di contratto fino al 2025 così da non rischiare di perderlo a zero tra un anno.