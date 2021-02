Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.51 – Inter, situazione stipendi – Inter, arriva l’assist della Uefa sugli stipendi non ancora pagati: emanate una circolare per ammortizzare le conseguenze del coronavirus. I DETTAGLI

Ore 10.34 – Milan, rinnovo Calhanoglu – Per domani è previsto un appuntamento tra la dirigenza del Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu. La differenza fra domanda ed offerta si sta assottigliando sempre di più. LA SITUAZIONE

Ore 10.10 – Napoli, infortunio Osimhen – La risonanza magnetica effettuata sull’attaccante del Napoli non ha evidenziato complicazioni. I tempi di recupero

Ore 9.42 – Zapata oppure Ilicic? – Questa sera l’Atalanta affronta il Real Madrid al Gewiss Stadium nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI

Ore 9.33 – Più chiari di così – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista a La Nazione in cui ha anche commentato la notizia, poi smentita sia dalla società che dall’agente, di un contatto con Maurizio Sarri: «Sono saltato sulla sedia. Ma non per la gioia, per la furia di una notizia falsa, una patacca totale».

Ore 9.21 – Juventus, come sta Dybala – Dybala, manca la data del rientro: il retroscena dietro le fitte al ginocchio della Joya che è fuori dallo scorso 10 gennaio. I dettagli

Ore 8.44 – Napoli, clamoroso retroscena – Se Rafa Benitez avesse accettato la prima offerta di Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso sarebbe stato licenziato. La ricostruzione

Ore 8.33 – Roma, quando torna Zaniolo – Prosegue spedita la riabilitazione di Nicolò Zaniolo che nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi con il pallone provando anche a forzare cambi di direzione, corsa e scatti. Secondo Corriere della Sera, il giocatore ha in testa di rientrare in campo l’11 aprile quando la Roma all’Olimpico affronterà il Bologna.

Ore 8.02 – Serie A due partite a rischio rinvio – Torino-Sassuolo è a rischio rinvio per le numerose positività all’interno della squadra granata. Oggi dovrebbe arrivare la decisione ufficiale. I DETTAGLI