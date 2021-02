Atalanta-Real Madrid, le probabili formazioni: dubbio Zapata-Ilicic

Le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid. Gian Piero Gasperini ha un solo dubbio in attacco, con Duzan Zapata favorito su Josip Ilicic

Questa sera l’Atalanta affronta il Real Madrid al Gewiss Stadium nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Queste le probabili formazioni per Sky Sport con Gian Piero Gasperini che ha un solo dubbio in attacco, con Duzan Zapata favorito su Josip Ilicic. Scelte obbligate per Zinedine Zidane, falcidiato dagli infortuni.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Vinicius.