Juventus, ora Dybala preoccupa: manca la data del rientro

Dybala, manca la data del rientro: il retroscena dietro le fitte al ginocchio della Joya che è fuori dallo scorso 10 gennaio

Sembra passata una vita da quel 10 gennaio, quando Paulo Dybala fu costretto a dare forfait con il Sassuolo per quella che si sarebbe poi rivelata una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale. Tempi di recupero iniziali di 15-20 giorni, poi più che raddoppiati: ad oggi non c’è una data per il rientro della Joya.

Come spiega accuratamente Tuttosport il 10 argentino ha un tipo di lesione che guarisce bene ma che può provocare fastidiose anche se non pericolose fitte durante alcuni tipi di calci o le torsioni. Caratteristiche tipiche del gioco di Paulo.