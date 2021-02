Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola e delle condizioni di Kokorin e Ribery. Le sue parole

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club.

KOKORIN RIBERY – «Un piacere vedere che stanno bene e in gruppo. E’ importante per la squadra avere continuità di risultati positivi, fa morale e fa migliorare in classifica, la squadra lo sa».

RIELEZIONE GRAVINA – «La Fiorentina ha avuto un ruolo importante, Gabriele ha fatto un ottimo lavoro soprattutto durante il Covid e noi abbiamo votato lui per il suo buon lavoro. Nella riunione con Infantino invece sono stati toccati tre temi. Uno molto importante per il calcio italiano e per la Fiorentina, quello delle infrastrutture, così come hanno fatto i presidenti delle altre leghe. Il secondo tema è il settore giovanile. Terzo tema è il calcio femminile, nel quale noi con il centro sportivo stiamo facendo un passo importante e speriamo di arrivare presto al professionismo».