Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Ore 11:53 – Izzo alla Fiorentina – Secondo quanto riferito da Tuttosport, Torino e Fiorentina hanno aperto una trattativa per il passaggio in viola di Armando Izzo. Operazione a titolo definitivo che vedrà il coinvolgimento di una contropartita tecnica. La Fiorentina avrebbe offerto due trequartisti che potrebbero fare molto comodo al tecnico Marco Giampaolo: si tratta di Riccardo Saponara e Valentin Eysseric.

Ore 11:31 – Cristiano Ronaldo atteso alla Continassa – L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto chiarezza sull’iter che dovrà seguire Cristiano Ronaldo prima di rientrare insieme ai compagni alla Continassa. Lui e Rabiot sono stati gli assenti di ieri al ritorno in campo per l’allenamento. CR7, premiato domenica a Dubai ai Globe Soccer Awards, rientrerà a Torino e seguirà il protocollo federale. Dovrà stare in isolamento, si legge, ed effettuare i due tamponi previsti. Potrà riaggregarsi alla squadra solo dopo aver ricevuto gli esiti: mercoledì, dunque, dovrebbe essere il primo giorno di lavoro in gruppo completo per i bianconeri.

Ore 10:44 – Milan tutto su Simakan, – Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo. Musacchio e Duarte non convincerebbero a pieno la società e lo stesso Stefano Pioli, pronti ad essere ceduti già in questa sessione di mercato invernale. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il nome caldo sul taccuino del duo Maldini-Massara sarebbe Simakan dello Strasburgo: accordo che sarebbe già stato trovato con il giocatore sino al 30 giugno 2025. Abbandonate le piste quindi di Lovato e Kabak.

Ore 10:05 – Ranieri non ha fretta di rinnovare – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato del suo possibile rinnovo di contratto sulle pagine del Corriere dello Sport: «Io non ho problemi, quando il presidente mi vuole chiamare ci siederemo intorno al tavolo. Non ho mai avuto fretta nel rinnovare i contratti».

Ore 9:43 – Stadi chiusi –Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è stato ospite della trasmissione di Rai 3 Agorà commentando anche la possibilità che gli stadi possano riaprire dopo il 6 gennaio: «Escludo che a gennaio ci possa essere la possibilità della riapertura degli stadi. Dobbiamo decidere una scala di priorità. Ovviamente il mio desiderio è rivedere i tifosi negli stadi, ma non credo che possa avvenire a gennaio».

Ore 9:12 – Ibra ancora out – Zlatan Ibrahimovic quasi sicuramente salterà Milan-Juventus del prossimo 6 gennaio. Lo segnala Gazzetta dello Sport evidenziando che il giocatore rientrerà domani in Italia ma al momento non sono previsti esami speciali a Milanello. Il problema al polpaccio sinistro è alla stessa gamba dove si era lesionato la coscia nel corso della partita con il Napoli. Per questo motivo i medici optano per la massima cautela così da evitare ulteriori ricadute.

Ore 8:53 – Simeone vuole Milik – Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, l’Atletico Madrid ha individuato in Arkadiusz Milik il sostituto di Diego Costa. L’attaccante spagnolo lascerà i Colchoneros a gennaio rescindendo il proprio contratto. Il polacco è il primo sulla lista di Diego Pablo Simeone per sostituirlo. Non sarà una trattativa facile. Innanzitutto perché il Napoli valuta il giocatore 15-18 milioni e non ha intenzione di fare sconti nonostante il contratto di scadenza.

Ore 8:33 – Inter, non solo Gervinho – E’ previsto per oggi il vertice di mercato fra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter. Secondo Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ribadirà la necessità di trovare una riserva per Romelu Lukaku. Il primo nome sulla lista è quello di Gervinho, con l’Inter che spinge per inserire nell’affare anche il cartellino di Andrea Pinamonti. I nerazzurri, però, valutano anche un nome a sorpresa: Graziano Pellé. Il giocatore andrà a scadenza di contratto il 31 dicembre ed è conosciuto bene da Conte, che lo ha allenato in Nazionale.

Ore 8:02 – Zaniolo si racconta – Nicolò Zaniolo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di mercato, ha ricordato il suo debutto con la Roma e ha confermato che farà di tutto per esserci agli Europei. Le sue parole.