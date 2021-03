Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.05 – «Andrà tutto bene», Caputo ci ripensa: «Oggi scriverei “vacciniamoci tutti”» – In una intervista a La Repubblica, Caputo ha parlato dell’esultanza dello scorso anno quando stava per esplodere la pandemia: «Il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni». Le parole

Ore 10.25 – Inter, Lukaku segna e fa segnare: il belga meglio di Messi e Cristiano Ronaldo – Numeri da capogiro per l’attaccante belga, tra gol e assist è il primo in Serie A. Il bomber nerazzurro è anche davanti a Cristiano Ronaldo e Messi. I numeri

ore 9.50 – Torino, Belotti assente: Sanabria scalpita per l’esordio – Il Gallo sarà assente contro il Crotone, così ecco che potrebbe arrivare una chance per l’attaccante arrivato in granata a gennaio. La notizia

Ore 9.15 – Covid e calcio, torna il rischio stop per i campionati – La curva dei contagi da Covid-19 aumenta e, esattamente un anno dopo, torna il rischio di uno stop dei campionati. La notizia

Ore 8.45 –Napoli, rinnovo Insigne: azzurro a vita, ma col taglio dello stipendi – Il club azzurro vuole fare di Insigne la bandiera del club, lo stesso vuole il calciatore. Le trattative per il rinnovo non sono ancora cominciate, ma ci sarà il problema ingaggio. La notizia

Ore 8.20 – Inter, prima lo scudetto e poi l’Europa: Conte vuole aprire un ciclo – Conte vuole aprire un ciclo con l’Inter, lo scudetto è l’obiettivo primario poi si comincerà a pensare all’Europa. E la società lavora ai rinnovi. La notizia