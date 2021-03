Napoli, rinnovo Insigne: azzurro a vita, ma col taglio dello stipendio

Il Napoli pensa al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza a giugno 2022

Il caos scaturito per la reazione post Sassuolo ha mostrato, ancor di più, quanto Lorenzo Insigne tenga al Napoli. È il capitano di questa squadra e vuole esserlo ancora a lungo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, a fine stagione ci saranno novità importanti sul suo futuro. Il contratto del napoletano andrà in scadenza tra un anno e tre mesi, il club partenopeo vuole farne una bandiera.

I contatti con l’agente del calciatore non ci sono ancora stati, ma anche la priorità di Insigne è quella di restare a Napoli a vita. Le trattative per il rinnovo, però, avranno delle difficoltà. In primis quella riguardante lo stipendio, con il club azzurro che, a causa della pandemia da Covid-19, non potrà garantire i 4,5 milioni attuali al calciatore. Si va così incontro al taglio del 25% del monte ingaggi. Sarà una questione economica, ma le intenzioni di entrambi le parti sono chiare: proseguire il matrimonio.