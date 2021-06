Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.45 – De Zerbi: «Raspadori fortissimo, Locatelli ha qualità innate» – L’ex allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato dei suoi neroverdi che saranno impegnati a Euro 2020 con l’Italia e non solo. Le parole

Ore 11.20 – Ramsey: «Alla Juventus due stagioni difficili, nel Galles mi capiscono» – Aaron Ramsey ha parlato delle differenze che ci sono tra la Juventus e il Galles. Le parole

Ore 10.45 – Lukaku: «Vincere con l’Inter un sogno che avevo da bambino» – Romelu Lukaku è stato protagonista in Belgio di un divertente gioco nel quale era obbligato a prendere una scelta tra due opzioni. Le parole

Ore 10.05 – Italia, Lippi: «C’è grande autostima. Barella e Immobile saranno decisivi» – Il c.t. campione del Mondo Marcello Lippi ha parlato dell’Italia in vista di Euro 2020 che inizia oggi. Le parole

Ore 9.15 – Juventus in Champions League, ma ora Ceferin chiede la multa – Aleksander Ceferin non si arrende e, dopo la conferma che Juventus, Real Madrid e Barcellona giocheranno la Champions League, chiede una multa per i tre club. La notizia

Ore 8.40 – Roma, Maurizio Costanzo: «Con Mourinho troveremo la strada giusta» – Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile delle comunicazioni della Roma e ha parlato del suo nuovo ruolo a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.20 – Euro 2020: la fiducia di Mancini, una Nazionale a caccia di gloria – Euro 2020 scatta ufficialmente stasera dallo Stadio Olimpico di Roma: la Nazionale di Roberto Mancini inizia il suo percorso verso la gloria. L’editoriale