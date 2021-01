Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.30 – Roma, El Shaarawy è arrivato a Villa Stuart: «Sto bene, sono pronto» – Stephan El Shaarawy è guarito dal Covid-19 e questa mattina si è recato a Villa Stuart per le visite mediche. Le parole del Faraone all’esterno della clinica

Ore 10.40 – Inter, l’era cinese al passo d’addio: a giorni l’incontro tra Zhang e Bc Partners – Starebbe per concludersi l’era cinese all’Inter: a breve, verso metà febbraio secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci l’incontro decisivo tra Zhang e Bc Partners. La notizia

Ore 10.00 Genoa, Criscito: «Covid e infortuni, ho pensato al ritiro» – Il difensore e capitano del Genoa Domenico Criscito, in una intervista a Il Secolo XIX, ha parlato del momento difficile vissuto nei mesi scorsi. Le parole

Ore 9.20 – Inter, Bergomi: «Dzeko ti proietta in un’altra dimensione» – L’ex capitano e bandiere dell’Inter Giuseppe Bergomi, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha esaltato il possibile colpo Dzeko: «Chiaramente un affare del genere sarebbe un messaggio alle rivali e permetterebbe all’Inter di fare un ulteriore step di crescita. Quando arrivi a un certo livello, l’ultimo passo diventa quello più complicato da fare. Ma Dzeko, se arriva con la testa giusta, è proprio quel giocatore che ti proietta in una nuova dimensione».

Ore 9.00 – Milano allo scoperto: Mandzukic vice Ibra, Dzeko è il compagno ideale per Lukaku? – Le milanesi in vetta si rinforzano e puntano apertamente allo scudetto. Il Milan punta su Mandzukic, l’Inter sogna Dzeko, in rotta con Fonseca. L’editoriale

Ore 8.30 – Napoli, Gattuso andrà via: ora il rinnovo è lontano – La situazione difficile in casa Napoli, tra l’allenatore e De Laurentiis, rende ora impossibile un rinnovo che sembrava cosa fatta. La notizia