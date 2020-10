Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Dal Pino mette in guardia il Governo – Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha lanciato un monito al Governo sulla situazione economica del calcio. Le sue parole a Il Corriere della Sera

Milan, i giovani valgono 91 milioni in più – Il Milan dei giovani e di Ibrahimovic è in testa alla classifica in Serie A e nel girone di Europa League. Come riporta Gazzetta, gli 8 under 25 arrivati dal mercato negli ultimi due anni valgono 91 milioni in più.

Inter, Lautaro Martinez per sfatare il tabù – Lautaro Martinez sarà il perno centrale dell’attacco dell’Inter contro il Parma. Tabù da sfatare per i nerazzurri che non vincono in casa contro i ducali dall’aprile 2013. Come riportato da Gazzetta, Lautaro farà coppia con Perisic.