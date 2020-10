Cagliari, Di Francesco: «Sono arrabbiato, male la difesa. Su Nandez…»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Bologna

SCONFITTA – «Sono arrabbiato. Difendiamo con troppa superficialità in certi momenti. Serve maggiore attenzione quando gli avversari vanno a calciare, lo fanno con troppa facilità. Stiamo facendo intravedere delle dinamiche di gioco offensive buone, ma ci sono due fasi. La fase difensiva negli ultimi trenta metri non mi piace e andremo a lavorare su questo. Troppo spesso andiamo in vantaggio e poi veniamo ripresi e questo non va bene. Dobbiamo difenderci meglio, gli uomini vanno accorciati. Non va bene, non sono contento in questo senso qui. Bisogna difendere in maniera differente per arrivare a fare risultati».

NANDEZ – «Ci dà una grande mano, è la pedina che sto sfruttando. In certi momenti della gara siamo stati poco qualitativi. Nel primo tempo siamo ripartiti con troppi errori tecnici e questo non ci ha permesso di risalire bene».