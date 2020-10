Crotone, tornati negativi i due membri dello staff: il comunicato

Buone notizie per il Crotone di Giovanni Stroppa: sono tornati negativi i due membri dello staff risultati positivi martedì

Il Crotone informa che i due membri dello staff risultati positivi al Coronavirus nella giornata di martedì, sono ora tornati negativi. Inoltre dopo la positività riscontrata ieri per Salvatore Molina, come da protocollo il gruppo squadra è stato sottoposto questa mattina ai test rapidi che hanno dato per tutti esito negativo.

«Il Football Club Crotone comunica che i due membri dello staff, risultati positivi ai test di martedì, sono invece risultati negativi ai test molecolari effettuati nelle giornate successive».