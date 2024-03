Ungheria Turchia, due CT italiani a confronti: presente tanta A e B

Ungheria Turchia non è mai stata così tanto italiana. Dai commissari tecnici ai giocatori: ecco i protagonisti

Ungheria Turchia significa anche Rossi contro Montella. Una sfida tanto italiana che si colora ancora più di azzurro considerando la tanta presenza di Serie A e B in campo: Balogh del Parma e Nagy dello Spezia per i magiari, Celik della Roma, Calhanoglu dell’Inter e Yildiz della Juventus per i turchi.

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Balogh, Lang. Szalai; Kerkez, Schafer, Nagy, Nego; Szoboszlai, Sallai; Varga. CT Rossi

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Celik, Kabak, Akaydin, Yilmaz; Yuksek, Kokcu; Akgun, Calhanoglu, Yildiz; Unal. CT Montella