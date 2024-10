Union SG-Bodo Glimt: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade Joseph Marien la sfida di Europa League Union SG-Bodo Glimt: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stade Joseph Marien di Saint-Gilles si giocherà la gara valevole per la 2ª giornata dei gironi di Europa League tra Union SG-Bodo Glimt. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Union SG: Moris; Sykes, Machida, Burgess; Castro-Montes, Sadiki, Rasmussen, Vanhoutte, Niang; Rodriguez, Ivanovic.

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Sorli, Hogh, Hauge.

Orario e dove vederla in tv

Union SG-Bodo Glimt si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 ottobre per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport in Diretta Gol Europa – Sky Sport (canale 251). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.