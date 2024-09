Uruguay, nervi tesi in Miramar-Penarol: il portiere perde tempo e si scatena la rissa – VIDEO

Maxi rissa in Uruguay nella partita di campionato Miramar-Penarol: il portiere ospite perde tempo palleggiando e si scatena il finimondo

Tensione alle stelle in Uruguay, dove nella seconda giornata del campionato di Clausura si scatena una vera e propria rissa da saloon durante Miramar-Penarol.

🥊 La que se montó en el Miramar-Peñarol por ponerse a dar toques el portero visitante para perder algo de tiempo.



⚽️ Digo yo… ¿qué más dará hacerlo con el balón parado en el suelo o dando toques esperando la presión rival?🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/VbuoeqGfEX — Mr. Asubío (@MrAsubio) September 8, 2024

Sul risultato di 2-1 per gli ospiti il portiere del Penarol, Washington Aguerre, ha iniziato a perdere tempo mettendosi a palleggiare quando mancavano ancora una ventina di minuti al triplice fischio. Questo gesto ha scatenato la rabbia dei padroni di casa che si sono subito avvicinati all’estremo difensore e da lì la situazione è degenerata in una grossa rissa. Alla fine sono dovute intervenire le panchine per cercare di placare gli animi e anche l’arbitro ha avuto il suo da fare, mostrando quattro cartellini rossi, due per squadra. Aguerre, che aveva scatenato il tutto, se l’è cavata con solo un giallo. La partita è proseguita poi fino al 90′, con la vittoria del Penarol.