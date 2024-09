Valbuena: «Rabiot un TOP player, SORPRESO sia finito al Marsiglia»

Le parole di Mathieu Valbuena, ex calciatore francese, sul trasferimento di Adrien Rabiot al Marsiglia

Mathieu Valbuena, ex calciatore francese, ha parlato dell’impatto di Adrien Rabiot al Marsiglia.

LE PAROLE – «Sono rimasto sorpreso, ma in senso positivo. Penso che un top player ha firmato per l’Olympique Marsiglia. Se devo riassumere questa scelta? Trovo che Adrien Rabiot abbia molta personalità ed è questo che mi piace. A me piacciono le persone che hanno personalità, che hanno coraggio, che hanno gli attributi».