Valencia Gattuso: «Paratici mi aveva cercato per il Tottenham, ma...»

Le parole di Gattuso sul suo arrivo al Valencia: « Il Valencia è una grande squadra. Non potevo scegliere una squadra senza storia»

Intervistato da AS, Gennaro Gattuso ha raccontato la trattativa che lo ha portato sulla panchina del Valencia. Di seguito le sue parole.

«Ho rinunciato alla Fiorentina una settimana dopo aver firmato il contratto. Poi ho ricevuto la chiamata di Paratici per andare al Tottenham, avevamo chiuso ma non me la sono sentita. In autunno ho avuto altre proposte, ma non avevo la testa per accettare. Nel mese di aprile mi ha chiamato Anil Murthy e ci siamo incontrati a Milano. Ho studiato la squadra insieme al mio vice Riccio. Aveva uno stile diverso dal mio, ma ero convinto di poter arrivare dove volevo con il tempo. Il Valencia è una grande squadra. Non potevo scegliere una squadra senza storia. Ero consapevole delle difficoltà che avrei incontrato in questo percorso, ma allo stesso tempo convinto di poter fare un buon lavoro».