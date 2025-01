Donnarumma Inter, Valentino Rossi vota per l’ex Milan: «Per me è ok! Lui un portiere fortissimo»

Il grandissimo campione di motociclismo e tifoso nerazzurro, Valentino Rossi, è intervenuto su alcuni temi legati al mercato Inter



Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Valentino Rossi ha parlato di alcuni temi legati alla sua squadra del cuore: l’Inter. Sky Sport, ieri, aveva sganciato la bomba relativa all’interesse dei nerazzurri per l’acquisto di Donnarumma a zero. L’ex Milan, in scadenza col PSG, sembra aver dato segnali d’apertura al trasferimento, rispondendo al flirt iniziale dell’Inter. Un’operazione ovviamente da impostare per il prossimo anno, ma Ausilio e Marotta sembrano attenti. Ecco le parole del grande campione di motociclismo:

PAPÀ BIS – «La Gabriella sta bene, ha una settimana, è piccola piccola. Però averne due è un bel circo, dobbiamo un attimo organizzarci ancora».

DONNARUMMA ALL’INTER? – «Beh Donnarumma è un portiere fortissimo! Italiano, giovane… Quindi bene. Io do l’ok».