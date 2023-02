Van Nistelrooy su Gakpo: «È successo qualcosa e ha smesso di seguire i miei consigli»

Ruud van Nistelrooy, ex allenatore di Cody Gakpo al PSV, ha parlato del trasferimento dell’olandese in Premier League al Liverpool

Ruud van Nistelrooy, ex allenatore di Cody Gakpo al PSV, ha parlato ad As.

PAROLE – «La mossa dei sogni di Gakpo era il Manchester United , era in contatto con Ten Hag da agosto. Volevo anche che andasse al Manchester United, non solo perché è il mio club e li amo, ma anche perché sono migliori del Liverpool e offrono molto più potenziale ai loro giocatori. L’ho avvertito di aspettare il prossimo mercato estivo. È successo qualcosa e ha smesso di seguire i miei consigli, Van Dijk gli ha parlato e lo ha convinto a firmare per il Liverpool».