Vanoli Torino, De Biasi: «Si è meritato questa POSSIBILITA’. Spero che il CLUB abbia chiara una COSA. Buongiorno e Bellanova titolari contro la SVIZZERA? Ecco cosa devono fare…»

Le parole di Giovanni De Biasi, ex tecnico del Torino, sulla decisioni di affidare la squadra a Paolo Vanoli

Giovanni De Biasi sul Corriere della Sera ragiona su questioni legate al “suo” Torino. In ottica granata e anche azzurra.

LA SCELTA DI VANOLI – «Si tratta di un allenatore che ha fatto molto bene nelle prime due esperienze, in Russia e col Venezia. Si è meritato sul campo la possibilità di allenare in Serie A e avrà grandi motivazioni. Credo abbia le qualità per fare bene».

IL SUPPORTO DELLA SOCIETA’ – «Sarà ovviamente fondamentale. Immagino che, sia prima che dopo le firme, sia stato costante il confronto con Vagnati su certi temi. Parliamo di professionisti di alto livello, quindi mi aspetto che siano chiari gli obiettivi e le idee per raggiungerli»

BUONGIORNO TITOLARE CONTRO LA SVIZZERA – «Per lui sarebbe una bella vetrina. Penso abbia le qualità per fare bene, ma va anche detto che non è abituato a giocare in certe situazioni delicate come un ottavo di finale di un Europeo, toccherà a lui dimostrare di poter stare su certi palcoscenici se dovesse essere chiamato in causa».

BELLANOVA – «Se Spalletti lo ha portato in Germania è perché intravede delle qualità. Raoul deve aspettare il suo momento, stare in un gruppo e cercare di rubare dei segreti a elementi più esperti è comunque una bella esperienza».