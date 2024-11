Vanoli: «Ho mostrato alle squadre le immagini del derby dell’83, ecco il motivo»

Le parole di Paolo Vanoli, tecnico del Torino, prima del calcio d’inizio della partita dei granata contro la Juve

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve Torino. Di seguito le sue parole.

PRIMO DERBY – «Una bellissima emozione, fantastica. E’ una partita speciale, sappiamo come sono i derby, dobbiamo contenere la nostra emozione e dare il massimo. Il derby dell’83 per me è importante perché ho voluto far vedere come si reagisce agli errori, bisogna avere sempre quel coraggio».

PREPARAZIONE MENTALE – «Sono stato in silenzio. Ho fatto ascoltare le persone che ci girano intorno, il valore di una maglia, quella granata, che è importante. Ho fatto solo questo, le motivazioni arrivano da sole per questa partita».

ATTACCO – «E’ normale che siamo partiti all’inizio di questo campionato con un parco attaccanti importante, sul quale mi basavo molto per le nostre giocate, poi l’infortunio di Zapata e oggi ci è venuto a mancare anche Adams. Vlasic e Sanabria hanno caratteristiche diverse e ora dobbiamo trovare meccanismi diversi da quelli a cui abbiamo lavorato per tutta l’estate».