Venezia, Altare: «Dobbiamo dare di più, la classifica dice tutto. Sul mio recupero…»

Le parole di Giorgio Altare, difensore del Venezia, sull’inizio di stagione e la lotta salvezza del club veneto. Tutti i dettagli

Giorgio Altare ha parlato a VeneziaSport dell’inizio di stagione del Venezia.

RECUPERO – «Sì, sono recuperato ormai del tutto e sono con la squadra. Mi è dispiaciuto tantissimo vedere soffrire i miei compagni da fuori, volevo essere in campo per aiutare a raggiungere i nostri obiettivi e portare a casa il risultato, cosa che ci è mancata in questa settimana. Non dobbiamo però mollare, dobbiamo continuare a credere in noi stessi perché abbiamo mezzi per portare gioie ai nostri tifosi».

INIZIO STAGIONE – «Sicuramente dobbiamo dare di più, perché la classifica parla, i punti sono quelli che sono, quello che dobbiamo fare è dare ancora di più perché evidentemente non abbiamo dato abbastanza. Poi sulle idee che nascono vedendoci dall’esterno non sono cose che ci riguardano, noi dobbiamo andare per il nostro obiettivo, ovvero portare a casa più punti possibili. Siamo in un campionato difficile, però è il campionato più bello del mondo e sappiamo cosa comporta».