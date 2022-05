Venezia, Ampadu: «Mister Soncin ha fiducia e crede in noi»

Il difensore del Venezia Ampadu ha parlato prima della partita contro la Juventus

Ethan Ampadu ha parlato a Dazn prima di Juve-Venezia.

LE PAROLE – «I cambi toccano tutti all’interno di un club, ma appena arrivato il mister ha voluto dimostrare che ha fiducia e crede in noi. Ci ha detto che non abbiamo ottenuto ottimi risultati in stagione. Ha cercato di infondere la fiducia e il coraggio necessari per giocare ed è quello che faremo».